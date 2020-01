Caminaba por el cementerio y encontró su propia tumba

Alan Hattel, de 75 años, notó que en los últimos meses no recibía llamados de familiares y amigos. Según explicó, su ex pareja quería que los entierren juntos, pese a que nunca fue su deseo.

Alan Hattel, un hombre de 75 años, paseaba por el cementerio de su pueblo, Forfar (Escocia), cuando se llevó la gran sorpresa de encontrarse una tumba con su nombre.

“Aún estoy vivo”, exclamaba el señor Hattel, quien había notado que su vida social estaba muy apagada durante los últimos tres o cuatro meses. “Mi teléfono no ha sonado en los últimos meses. Estaba confuso, pero ahora entiendo porque nadie ha llamado. La gente se piensa que estoy muerto”, le declaró al medio local The Courier.

Junto a su nombre en la lápida había el de su ex esposa Berta, de la cual se divorció hace 26 años y con la que tiene 2 hijos en común. Hattel afirmó que su mujer había comprado el terreno con la intención de ser enterrados juntos y sostiene que ella fue la responsable de la tumba falsa.

“Yo nunca he querido ser enterrado con mi ex mujer. Es más, ni siquiera quiero ser enterrado, quiero ser incinerado”, aclaró. “Me cuesta asimilar todo esto. Encontrar tu propia tumba en un cementerio no es algo fácil de ver. Definitivamente no pasa todos los días”, añadió.

Hattel ya se contactó con el municipio para que tapen esa tumba y se encargó de hablar con todos sus conocidos para decirles que no había muerto. “Aún estoy vivo, todos deben saberlo”, remarcó.

Distintos medios intentaron contactarse con la familia de Berta pero no tuvieron éxito. Según las autoridades, el problema se está resolviendo de manera privada.