Atropelló con su camioneta a decenas de personas en Nueva York: hay al menos ocho muertos

Una camioneta atropelló a varias personas este martes en el Bajo Manhattan, en Nueva York. El vehículo manejaba por una senda para bicicletas junto al West Side Highway y golpeó a varias personas. Hay al menos 8 muertos, 12 heridos y se cree que fue un acto deliberado, dijeron fuentes policiales.

El conductor salió del vehículo con armas de fuego de imitación, según lo reportó la Policía de Nueva York, y fue cuando un policía le disparó. El hombre se encuentra detenido y fue llevado al Hospital Bellevue.

Múltiples fuentes policiales confirmaron que este incidente está siendo investigado como terrorismo. De manera separada, cuatro fuentes afirmaron que los testigos informaron que el sospechoso estaba gritando "Allahu Akbar". Y una fuente más indicó que la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI liderará la investigación del caso.

Tras conducir por varias calles de la senda para bicicletas, el sospechoso chocó contra un autobús escolar y destrozó su vehículo, indicó un agente de policía. Cuatro personas fueron sacadas del autobús con heridas leves.

"Lo que vi fue que el conductor no parecía estar sangrando", aseguró Ramón Cruz, un testigo de los hechos. "Él estaba arrastrando sus pies. Se veía frustrado, aterrorizado, confundido. La gente pasa corriendo al lado mío y me dice: 'Tiene un arma, tiene un arma'. Yo no vi ningún arma".

Cruz explicó que era una camioneta blanca. "Yo no lo vi golpeando a nadie. Todo lo que oí fue el impacto de un choque".

El vehículo es una camioneta rentada de Home Depot y el portavoz de la compañía Matt Harrigan explicó que están "colaborando con las autoridades" en su investigación.

Minutos antes, la Policía de Nueva York había reportado múltiples disparos en el bajo Manhattan y señaló que había al menos una persona detenida. Las autoridades creen que no hay nadie más involucrado en el incidente. Además, se espera una gran cantidad de "personal de emergencia" en el área de la Chambers Street y la West Street.

El comisionado adjunto de Comunicación de la Policía de Nueva York, Peter Donald, publicó en su cuenta de Twitter que están respondiendo a informes de disparos en el bajo Manhattan. Sin embargo, aclaró que dará más detalles cuando estén disponibles.





El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, fue informado sobre el incidente y se está dirigiendo al lugar donde ocurrieron los hechos, según lo que publicó su cuenta oficial de Twitter. También añadió que la Policía de la ciudad está en la escena.





Facebook también activó la función de Safety Check (verificación de seguridad) tras este incidente.

Rápida respuesta

Debido a Halloween, había mucha presencia policial cuando ocurrió el atropello múltiple en el bajo Manhattan, lo que permitió la rápida captura del principal sospechoso.