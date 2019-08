Arrestaron a un argentino en Miami acusado de tener pornografía infantil en una guardería

Alejandro Ancarola, un argentino de 28 años que reside en Estados Unidos y tendría la ciudadanía de ese país, fue arrestado días atrás acusado del delito federal de posesión de pornografía infantil. Al hecho, de por sí pavoroso, se le agrega un condimento inquietante: el sospechoso fue detenido en su casa del condado de Miami-Dade donde también funciona una guardería para niños administrada por sus padres.









Ancarola fue detenido el lunes pasado cuando el Departamento de Seguridad Nacional entregó una orden de arresto a los agentes federales, que se llevaron al joven del Centro de Aprendizaje y Cuidado Infantil "Little Seeds Academy", propiedad de su familia.





Según confirmaron voceros de Seguridad Nacional, los investigadores buscaban pruebas en computadoras, teléfonos celulares y notebooks de la casa de Ancarola, ubicada en la parte trasera del mismo terreno donde funciona el centro educativo.





También explicaron que investigan si algún niño o niña de la guardería está involucrado en el material pornográfico, algo que por ahora no está confirmado. La policía de Miami-Dade, también involucrada en la investigación, no detalló aún si Ancarola trabajaba en la guardería o simplemente vivía en la casa del fondo.





El abogado de Ancarola, Nayib Hassan, aseguró que su cliente será procesado el 13 de agosto. Según publicó el sitio Univisión de Miami, Hassan habría comentado que el sospechoso padece algún tipo de enfermedad mental, pero no aportó detalles. Si esto fuera así podría ser considerado inimputable.





En su perfil de Facebook, Ancarola exhibe pasión por los juegos de computadora y también posteos que repudian el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.





Los padres que mandan a sus hijos a la guardería de la familia Ancarola están muy preocupados. "Ves a estas personas todos los días, simplemente no esperás que estas cosas sucedan, especialmente aquí donde hay niños", dijo Zaira Pérez. "Tengo tres hijos aquí. Tengo a mi bebé, un niño de 4 años y otro que solía ir a la escuela aquí, por lo que nuestra principal preocupación es que todos estén bien y ninguno esté involucrado en esta situación. Esta es la peor pesadilla para cualquier padre", agregó la mujer en una charla con el canal de noticias local CBS4.





Los padres manifestaron la necesidad de saber si dentro de las fotos pornográficas están sus hijos e hijas. Mirna Gómez, otra madre, teme por la salud de su niña: "Mi hija es la última en irse de la guardería todos los días. Ella estaba allí cuando no había nadie más y me preocupa que esté en contacto con él". Esta mujer aseguró que habló con la familia propietaria de la guardería y le dijeron que las acusaciones no son ciertas y que es algo "personal", que no está relacionado con los chicos que asisten.





Desde el consulado argentino en Miami aseguraron que no fueron notificados de la detención de Ancarola y que probablemente eso se deba a que el acusado tiene la ciudadanía estadounidense, por lo tanto, Seguridad Nacional no está obligada a avisarle al Estado argentino.





Ancarola volverá a los tribunales de Miami-Dade el próximo martes 5 de agosto para esperar la definición judicial sobre si seguirá detenido hasta el juicio en su contra u obtendrá una libertad bajo fianza mientras dure el proceso.

