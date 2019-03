Arrestaron al expresidente brasileño Michel Temer por el caso Lava Jato

El Lava Jato, la operación que destapó las corruptelas en Brasil, cumplió cinco años el domingo pasado. Lo que comenzó como una investigación por irregularidades en casas de cambios terminó por destapar una red que ha salpicado a ex ministros, diputados, ex gobernadores y ex mandatarios, entre ellos Michel Temer, Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva.