Anotate los 10 consejos infalibles para viajar más barato

Parece algo obvio, pero no lo es. Una vez que encontraste el vuelo que querías al precio ideal, en la página de la aerolínea puede llegar a haber costos adicionales que quizás no tenías en cuenta, porque son opcionales para el viajero. Por ejemplo: elección del asiento, valija adicional, seguro de viaje, entre otros. Éste es el momento crucial para no pagar de más. El viajero debe prestar atención a cada paso de la compra de los pasajes para no encontrar sorpresas ni pagar por cosas o servicios extras.





Fuente: infobae