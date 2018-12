Aberrante: este es pincho, el perro que fue sometido a violaciones durante 5 años

Yvonne West conoció a Pincho en mayo de 2018 a través de una campaña que se viralizó en las redes sociales con el objetivo de recaudar fondos para su tratamiento médico. El perro fue violado desde cachorro por un hombre en España y tenía graves problemas de salud por las lesiones que le provocó.













Un grupo protector rescató a Pincho cuando vagaba por la calle y vieron que sangraba en la zona genital. Cuando se hicieron cargo de él, comenzaron a sanar las heridas que provocó el maltrato y publicaron su foto para conseguirle una familia.





















Cuando Yvonne lo vio no lo dudo: le pagó a los proteccionistas para que trasladaran al perro de España a su casa, ubicada en Suffolk, Reino Unido. "Me enamoré de él y quería ayudar tanto a esta alma que pagué para traerlo. Espero que tenga una vida feliz y cómoda", explicó West al medio The Sun.













Uno de los rescatistas dijo que el perro había sido abusado desde cachorro por el hermano de su antiguo dueño: "Este hombre iba cada fin de semana, y utilizaba ese tiempo para violar y abusar de Pincho. Lo manipulaba y tenía sexo con él, lo que le causó a Pincho lesiones crónicas severas".