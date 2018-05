Moria Casán filosa: "Mirtha Legrand está mendigando un premio"

A pocos días de su regreso a, "La One"se sentó en el living depara adelantar un poco de lo que será su programa y, de paso, darle rienda suelta a su lengua karateka para tocar todos los temas del momento.

De entrada nomás, le preguntaron por el enojo de Mirtha Legrand por su ausencia en los Martín Fierro a lo que Moria dijo: "Está mendigando un premio".

Sobre lo que será Incorrectas, dejó en claro que veremos a una Moria distinta a la que ya vimos #EnAmerica.

"El talk show ya lo hice, ya está. En este programa va a haber de todo, nos vamos a meter en la casa de los televidentes. No interesan los famosos en mi programa, quiero hablar con la gente común", explicó Moria.

"Incorrectas" comienza este lunes a las 17:15hs #EnAmerica con la conducción de Moria junto a Nora Carpena, Carolina Papaleo, Julieta Prandi, Agustina Kampfer, Mica Viciconte, Carolina Losada y Julia Kemble.

"No es un panel, creo que la palabra "panelista" está muy bastardeada. Somos Incorrectas, siempre listas, sin filtros y sin vueltas somos incorrectas", dijo Moria en tono de versito.

Sobre Mica Viciconte, Moria dijo que "nunca veía "Combate", pero un día veo una chica preciosa que peleaba y me quedé mirando, me atrajo, me encantó."

Algunas de las secciones que tendrá "Incorrectas"

"El clásico monologo" de Moria, vinculado con el tema del día.

"El timbrazo", la conductora sale a la calle a enfrentarse con la realidad, visitando cada día a un vecino, para hablar de su historia de vida.

"Conflicto de familia": Se presentará un caso por día, donde expondrán a Moria el conflicto que los aqueja para obtener una posible solución. El elenco de Incorrectas dará su opinión y veredicto.

"Terapia de pareja": Esta sección se propone ofrecerle un espacio a las parejas donde contarán sus conflictos a la conductora que oficiara de mediadora procurando una solución.

"Cambio de look": Involucradas ofrece un espacio semanal para que las mujeres renueven su look.

"La entrevista incorrecta": el invitado se enfrenta a la entrevista incorrecta dando su consentimiento. Moria y sus colaboradoras realizan el repostaje directo y punzante.

"Noticias incorrectas": Un repaso a la actualidad y noticias del día, desde una mirada distinta e incorrecta.

