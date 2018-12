Mike Amigorena: "Un hombre me tocó en el subte y quedé paralizado"

El actor Mike Amigorena contó un episodio que sufrió viajando un subte hace un mes y medio: un hombre le tocó la cola dos veces y quedó "paralizado".

Amigorena estuvo de invitado este domingo en Debo Decir y como como ejemplo de empatía hacia los abusos que sufren las mujeres en nuestra sociedad relató un abuso que sufrió en carne propia.

Embed "Yo vivo en subte y hace un mes y medio había mucha gente en el vagón. Siempre me quedo en la puerta", arrancó el relato. Luego contó que un hombre alto y morocho cuando iba a salir le acarició la cola.





"No pude hacer nada. La cabeza a mi edad y a esta altura puede convertir eso en algo que te cope, ponele. Me sentí... El tipo salió y me quedé mirándolo y antes de que subiera a la escalera mecánica me miró como diciendo 'Y, qué onda?'. No me quedó otra que insultarlo. No pude hacer nada", relató el actor.





"No fue muy evidente, pero después de la segunda vez dije '¡Este tipo me está tocando el culo!'", dijo Amigorena. "Imaginate una mujer que eso debe ser cada 5 minutos", concluyó.