Martín Seefeld contó cómo está la relación hoy con Pablo Echarri

"Estuvimos siete años juntos, la verdad que hicimos muchísimas cosas muy buenas y artísticamente nos fue muy bien. Pero llegó un momento donde nos pareció mejor separarnos, que cada uno siguiera un poco su camino", confesó Seefeld.

Y se explayó: "La realidad es que seguimos siendo amigos, hace poquito estuve en el cumpleaños de 15 de su hija y él estuve en el de la mía. Digo, hoy no somos socios pero creo que es un claro ejemplo de que se puede disentir. Con respeto, se puede pensar diferente y tener admiración, escucharse y que las cosas sigan. También podés terminar una relación por diferentes razones y que siga primando el afecto".





"En realidad yo ya estaba con ganas de seguir un poco mi camino. También es verdad que la política hizo un poco lo suyo en función de que el nivel de exposición de cada uno hizo que se volviera más difícil. Pero que se volviera más difícil no quiere decir que nos peleemos. Nos pareció mejor. Yo tampoco tenía ganas de que Pablo no se pudiera expresar ni decir lo que él sentía", se sinceró el ex "Simuladores".