Mala racha: Marcos Rojo volvió a lesionarse y pierde terreno en el Manchester

Marcos Rojo no pega una en este 2018. Este viernes volvió a las canchas después de 4 meses en el Manchester United Sub 23, pero no pudo completar los 90 minutos. El ex Estudiantes se retiró a los 55 minutos con una molestia muscular.

José Mourinho había declarado que si el defensor podía completar el partido ante el Reading sería una opción a tener en cuenta para la primera de los Diablos Rojos. Sin embargo, Rojo no logró terminar el encuentro.