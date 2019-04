Maglietti habló sobre los rumores de infidelidad de Jonás Gutiérrez

Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez se separaron luego de cuatro años de relación. La modelo, panelista y abogada y el futbolista pasaron por una importante crisis y ahora ya se distanciaron y no conviven bajo el mismo techo. se separaron luego de cuatro años de relación. La modelo, panelista y abogada y el futbolista pasaron por una importante crisis y ahora ya se distanciaron y no conviven bajo el mismo techo.





"Se desgastó la relación, veníamos remándola pero en buenos términos decidimos, por ahora, un impasse. No sé qué pasará después. No sé si es definitivo, puede pasar cualquier cosa. Por ahora es así", dijo la rubia en una nota con "LAM".





Luego, la cronista le comentó: "Se habló mucho de las salidas de noche de él e incluso de algunas infidelidades". Y Alejandra desmintió la información: "Mirá, infidelidades no. Y lo de las salidas, salíamos los dos, somos gente joven. Tampoco tiene que ver con eso. Tiene que ver con tiempo, llevamos 5 años de relación, tuvo una lesión que lo puso triste. Todas esas cosas hicieron que se desgaste la relación. Lo quiero un montón, tenemos diálogo, buena onda. No es que estamos peleadísimos, está todo bien".





¿No hubo terceros en discordia? "No, no. De hecho, tenemos diálogo, buena onda. Todavía tengo cosas que ir a buscar. No hay nada grave. Yo siempre tuve mi departamento de soltera así que volví a mi casa".





El video con sus declaraciones:





