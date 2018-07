Luego de varios reclamos, Enargas salió a explicar el "consumo estimado"

Una gran polémica se desató en torno a las boletas de gas que llegaron con montos más elevados de lo habitual producto de que Ecogás facturó en base a una lectura de "consumo estimado". A raíz de esto los diputados de San Juan, Walberto Allende, Florencia Peñaloza y Graciela Caselles, junto a sus pares de Mendoza y San Luis mantuvieron un encuentro en el que definieron pedirle explicaciones al titular del Entre Regulardor.

Walberto Allende sostuvo que entre las explicaciones que pedirán es el plan de inversión y conocer en que se ha invertido.

En Enargás, informaron que la herramienta del "consumo estimado" es legal pero de uso limitado, por lo que los usuarios pueden elevar reclamos y, en esos casos, no deben pagar la boleta mientras no se resuelva la situación.





El que tomó la palabra ante los reiterados reclamos fue el gerente de Relaciones Institucionales de Enargás, Claudio de la Fuente, quien dialogó con Radio Nihuil, de Mendoza,aseguró que los usuarios que sientan que su factura tiene errores o el monto es demasiado elevado, pueden reclamar y no deben pagar antes de hacerlo.





"Para llevar tranquilidad, el usuario que no esté convencido con el criterio de facturación tiene que iniciar el reclamo. No es como se dijo mucho de que primero hay que pagar y después reclamar, mientras está el reclamo tramitado no hay obligación de pagar. Todo el que considere que puede haber algún inconveniente, error o no está conforme con lo que le vino en su factura, tiene derecho a iniciar el reclamo", informó de la Fuente.





Al mismo tiempo, de la Fuente aseguró que la herramienta utilizada por Ecogás para facturar es legal, pero que es de uso limitado, es decir que se puede hacer pocas veces y solamente cuando la empresa no tiene posibilidades de acceder a la lectura del medidor.





"Este procedimiento está desde siempre y la estimación se hace en base a un parámetro de consumo del usuario en el mismo período en sus últimos dos años, por lo que no puede ser superior a eso.





Es un caso excepcional y no es para utilizarlo en forma generalizada", añadió el gerente de Enargás.





Por este motivo y porque aparentemente existe una inusual cantidad de facturas con consumo estimado, Enargás iniciará una auditoría para conocer en detalle la situación. "El ente independientemente de que hace auditorías programadas y específicas, en este caso está ordenando una para analizar la cuestión y ver si la empresa Ecogás utilizó en forma inapropiada este recurso", cerró.





Reclamos

-Si no atienden en Ecogás tienen la posibilidad de llamar a Enargas y puede ir al centro regional de calle 25 de mayo 1431.





-Se puede llamar al 4253697, o al 08003334444 de 8 a 20.





-Se puede ingresar en la página www.enargas.com.ar en los formularios de consulta.





Se puede enviar un correo a reclamos@enargas.com.ar





Con información de DiarioUno