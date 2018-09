Luego de dos días en alza, el dólar abrió estable

El dólar opera estable este miércoles a $ 38,74 en bancos y agencias de la city porteña.



El billete verde viene de subir 54 centavos ayer, en una rueda en la que el Banco Central tuvo que salir a vender u$s 55 millones para contener su avance, que estuvo presionado por la devaluación en Brasil.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa saltó 56 centavos a $ 37,94. Fue en sintonía con el mercado brasileño, donde la moneda norteamericana trepó un 1,6% a 4,15 reales por dólar.



Cabe mencionar que, el exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva renunció el martes a la batalla legal para presentarse en las elecciones del 7 de octubre y el Partido de los Trabajadores logró consenso para que su compañero de fórmula, Fernando Haddad, sea el candidato a la presidencia.



Además, como esperaba el mercado, el Banco Central decidió mantener el martes su tasa de política monetaria en un 60%, y reiteró que no la disminuirá al menos hasta diciembre dados los áltos índices de inflación.



"Para garantizar que las condiciones monetarias mantienen su sesgo contractivo, el Comité de Política Monetaria (COPOM) se compromete a no disminuir el valor de su tasa de política monetaria al menos hasta el mes de diciembre", dijo la entidad en un comunicado.



El mercado argentino, además, operó bajo la mirada atenta del Banco Central que salió a vender cuando el mayorista tocó los $ 38; y con cierto recorte de liquidez por la celebración del año nuevo judío, que suele reducir el número de inversores. El volumen operado ascendió un 21% a u$s 460 millones.



Además, los negocios estaban impregnados por las dudas que arrastra la economía doméstica mientras se aguardan avances en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar un nuevo acuerdo, el aval político al presupuesto 2019 y otra licitación de letras del Tesoro (Letes), con cierre hoy.



El Ministerio de Hacienda, en este sentido, lleva a cabo una nueva licitación de Letras del Tesoro en Dólares y Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos, como medio para continuar desarmando el volumen de Lebac. Son a un plazo de 196 días con vencimiento el 29 de marzo de 2019 y se puede suscribir tanto en pesos como en dólares.



Además, licita nuevas Letes Capitalizables en Pesos 4% a un plazo de 105 días con vencimiento 28 de diciembre de 2018 y procede a la reapertura de las Letes Capitalizables en Pesos 2,85% vencimiento 29 de marzo de 2019.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" continuó operando ayer a un promedio del 60%. Las tasas de LEBAC en el mercado operaron estables en sus rendimientos, operándose la de 8 días al 61% y la de 36 días al 60%.



En el Rofex, donde se operaron u$s 774 millones, más del 50% se pactó para septiembre y octubre con precios finales a $ 38,80 y $ 40,45 a una tasa del 43,49% y 48,27% TNA, respectivamente.



En el mercado informal, el blue subió 55 centavos a $ 38,25, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Asimismo, el "contado con liqui" escaló 59 centavos a $ 38,19.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron este martes u$s 96 millones hasta los u$s 50.993 millones.