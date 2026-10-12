Luciana Agudo: "El segundo puesto sabe a poco, pero lo dimos todo"

“Estuvimos muy cerca. El segundo puesto sabe a poco, pero lo dimos todo”, expresó Agudo al hacer un balance de la actuación argentina. La capitana destacó que el plantel dejó todo en cada partido y que el esfuerzo colectivo fue una de las principales características del equipo durante el Mundial.

Sobre la final ante España, reconoció que fue un encuentro complejo, en el que el seleccionado no logró plasmar el rendimiento que había mostrado en otras instancias del campeonato. Si bien el resultado no fue el esperado, sostuvo que el equipo mantuvo el empuje y la entrega hasta el final.