Luciana Agudo, capitana de la Selección argentina femenina de hockey sobre patines, llegó a San Juan y dialogó con Canal 8 sobre la participación de Las Águilas en los World Skate Games 2026, disputados en Paraguay. Tras la derrota por 3 a 1 ante España en la final, la referente del equipo reconoció que el subcampeonato dejó sensaciones encontradas, aunque resaltó el compromiso de sus compañeras a lo largo de la competencia.
Luciana Agudo: "El segundo puesto sabe a poco, pero lo dimos todo"
La capitana de Las Águilas, Luciana Agudo, habló con Canal 8 al llegar a San Juan, luego de disputar la final del Mundial de hockey sobre patines en Paraguay.