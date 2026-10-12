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Luciana Agudo: "El segundo puesto sabe a poco, pero lo dimos todo"

La capitana de Las Águilas, Luciana Agudo, habló con Canal 8 al llegar a San Juan, luego de disputar la final del Mundial de hockey sobre patines en Paraguay.

Luciana Agudo, capitana de la Selección argentina femenina de hockey sobre patines, llegó a San Juan y dialogó con Canal 8 sobre la participación de Las Águilas en los World Skate Games 2026, disputados en Paraguay. Tras la derrota por 3 a 1 ante España en la final, la referente del equipo reconoció que el subcampeonato dejó sensaciones encontradas, aunque resaltó el compromiso de sus compañeras a lo largo de la competencia.

“Estuvimos muy cerca. El segundo puesto sabe a poco, pero lo dimos todo”, expresó Agudo al hacer un balance de la actuación argentina. La capitana destacó que el plantel dejó todo en cada partido y que el esfuerzo colectivo fue una de las principales características del equipo durante el Mundial.

Sobre la final ante España, reconoció que fue un encuentro complejo, en el que el seleccionado no logró plasmar el rendimiento que había mostrado en otras instancias del campeonato. Si bien el resultado no fue el esperado, sostuvo que el equipo mantuvo el empuje y la entrega hasta el final.

La referente de Las Águilas también dejó un mensaje para las jugadoras más jóvenes que sueñan con llegar a la Selección. Les pidió disciplina, perseverancia y, sobre todo, que no bajen los brazos ante las dificultades.

De esta manera, Argentina cerró su participación mundialista con el subcampeonato, luego de una campaña que la llevó hasta la definición frente a España. Aunque el objetivo era levantar la copa, Agudo puso en valor el trabajo realizado y la entrega de un equipo que luchó hasta el final por alcanzar la gloria.

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