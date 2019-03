Los árbitros de San Juan evalúan no asistir a la cancha de Marquesado si no hay una sanción ejemplificadora

Eso es lo que dijo Fabián Vera, desde el Sindicato de Árbitros Deportivos, a sanjuan8.com. El secretario general advirtió que evalúan tomar una serie de medidas de fuerza en caso de que no se resuelva a favor de la jueza de línea, Rosana Paz.

El Tribunal de Disciplina tendrá novedades en la tarde de este miércoles y el viernes será publicado en los boletines que se entregan a los diferentes clubes. Desde la Liga Sanjuanina de Fútbol advirtieron a sanjuan8.com que es inexplicable la reacción de los hinchas. "Todo se perfilaba para una fiesta, es inentendible la reacción del público".

"Es una pena que por dos o tres inadaptados tenga que pagar el club, que venía trabajando muy bien. Pero es necesario que este tipo de acciones dejen de pasar en las canchas. Creo que tiene que ser una sanción ejemplar porque no necesitamos violentos, porque el deporte tiene que ser una fiesta", expresó Alberto Platero.

El Tribunal de Disciplina de la Liga Sanjuanina de Fútbol deberá informar si sanciona o no a Marquesado, luego de que uno de los hinchas de la barra quemara con agua caliente a una jueza de línea que denunció el acto de violencia. En la previa de una resolución que podría pasar de quitar puntos, la suspensión de la cancha o jugar sin público, los árbitros advirtieron que si no hay una sanción ejemplificadora no asistirán a dirigir puntualmente a esa cancha.