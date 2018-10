Lizy Tagliani explicó por qué no quiere tener el DNI femenino: "Soy Edgardo Luis"

Lizy Tagliani siente orgullo cuando hace referencia a Edgardo Luis, su verdadero nombre. Así lo reafirmó en el ciclo "PH, Podemos Hablar" y contó por qué prefirió no hacerse el DNI tras la reglamentación de la Ley de identidad de género.





"Con las chicas trans negocié cosas. Yo vengo de una generación donde era una marica con tetas. No tengo DNI y no lo quiero. Cuando recién salió no quería ser una bandera de un logro de alguien", dijo la humorista.





Y reafirmó: "Soy Edgardo Luis, no me hiere nada. Yo aprendí a respetar al otro, pero dejame que mi vida e historia la cuente yo".





También contó que "Luisito", como le decía su mamá, tiene un gran pasado: "Yo decido. Luisito tiene una hermosa historia. No tuve para comer, mi vieja iba a trabajar para comprarme un autito".





"Es muy importante. No quiero enterrar lo que viví. Soy las dos cosas. Descubrí que si me decís Luis porque me conocés desde hace tiempo, de otra época, está todo bien", finalizó.