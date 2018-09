Leonardo Fariña: "Lázaro Báez no habla por lealtad a Néstor"

"A mi me ganó la ambición. A los 23 años ingresé en un circuito que no lo supe manejar. perdí a todas las personas que me apoyaban. Me costó y me cuesta recuperar a mi familia. me quedé absolutamente solo", reconoció sobre las consecuencias personales que vivenció tras haber participado de la "Ruta del dinero K".





Fariña, sobre su paso por la prisión, apuntó contra el personal del Servicio Penitenciario: "Más que cuidarte, te humillaban". Contó que se "pasaba hambre" y que había "humillaciones" en las requisas.





"Yo me critico haber llegado a pegarme una piña tan fuerte para valorar las cosas", se cuestionó.





"Lázaro me dijo que su relación con Cristina era malísima, siempre se sintió menoscabado por ella. Si hay una cosa que hay que destacar en términos humanos es la lealtad a su amigo. En un 80% no habla por la lealtad a Néstor"