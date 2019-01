Laurita Fernández habló de su relación con la China Suárez

Laurita Fernández disfruta de su relación con Nicolás Cabré tras cuatro meses de noviazgo. Ambos flecharon en "Sugar", la obra éxito que hoy brilla en Mar del Plata y hoy sigue viento en popa.





La actriz y modelo habló de su presente junto al actor y sobre el hecho de aprender a vincularse con una pareja que tiene una hija. El actor es papá de Rufina, la pequeña de 5 años fruto de su relación amorosa con La China Suárez.





"Es la primera vez que me encuentro con este hermoso combo", dijo a El Diario de Mariana en un alto de los ensayos del musical que se está presentando en La Feliz.





Cuidando cada una de sus palabras, Laurita comentó sobre la niña que "la conozco de antes (de ponerse de novia con Cabré), del teatro. Charlaba más con ella que con Nico".





Una de las panelista del programa, Marina Calabró le preguntó cómo era la relación con la madre de la niña y si tenía algún tipo de relación con la China Suárez.





"Es que no la conozco, la tengo, pero no la conozco (a La China). Y por respeto no me gusta hablar de eso. Tienen una hija maravillosa... Ellos tienen buena relación, pero siento que a mí no me corresponde hablar", concluyó.





