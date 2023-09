Las desgarradoras últimas palabras de Silvina Luna a su mejor amiga Analía

Profundamente angustiada, Analía dio desgarradores detalles de los últimos días y de los últimos minutos de vida de Silvina, en el Hospital Italiano, donde luchó por su vida 79 días. Además de una década de pelearla, tras la operación de Aníbal Lotocki en 2010.

“Las últimas horas fueron terribles. Ver su agonía, su sufrimiento, su dolor. En los momentos que tenía de lucidez, verse en un cuerpo que no le funcionaba… Era la desesperación de no poder avanzar, para poder salir de ahí, fue tremendo. No se lo deseo a nadie”, contó Analía Reina.