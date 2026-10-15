La Selección Argentina se prepara para el partido ante Italia

Sin embargo, la Albiceleste afronta este compromiso con pocas horas de descanso, luego de que las autoridades decidieran adelantar el horario del encuentro. La modificación generó el reclamo del seleccionado nacional, que manifestó su disconformidad con la decisión.

Pese a este escenario, el plantel llegó al estadio con la mirada puesta en el partido y la ilusión intacta de continuar en carrera.