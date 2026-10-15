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La Selección Argentina se prepara para el partido ante Italia

El equipo dirigido por el sanjuanino José Luis Páez buscará su lugar en la semifinal del Mundial que se disputa en Paraguay

La Selección Argentina senior de hockey sobre patines arribó al estadio entre música y un clima distendido para afrontar uno de los desafíos más importantes del torneo: el cruce de cuartos de final frente a Italia. El equipo dirigido por José Luis Páez buscará quedarse con la victoria y sellar su pase a las semifinales.

Sin embargo, la Albiceleste afronta este compromiso con pocas horas de descanso, luego de que las autoridades decidieran adelantar el horario del encuentro. La modificación generó el reclamo del seleccionado nacional, que manifestó su disconformidad con la decisión.

Pese a este escenario, el plantel llegó al estadio con la mirada puesta en el partido y la ilusión intacta de continuar en carrera.

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El encuentro está programado para las 11.45, hora argentina, y tendrá a dos selecciones que ya se conocen. Argentina e Italia se enfrentaron anteriormente en San Juan, durante el cuadrangular previo al torneo, donde la victoria quedó en manos del conjunto albiceleste.

Ahora, el desafío será repetir aquel resultado en un duelo decisivo, en el que no hay margen para errores: Argentina va por la clasificación a semifinales y por un nuevo paso hacia su gran objetivo.

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