La Selección Argentina senior de hockey sobre patines arribó al estadio entre música y un clima distendido para afrontar uno de los desafíos más importantes del torneo: el cruce de cuartos de final frente a Italia. El equipo dirigido por José Luis Páez buscará quedarse con la victoria y sellar su pase a las semifinales.
La Selección Argentina se prepara para el partido ante Italia
El equipo dirigido por el sanjuanino José Luis Páez buscará su lugar en la semifinal del Mundial que se disputa en Paraguay