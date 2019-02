"La realidad es que el ajuste lo paga la gente" copy

Sobre qué manejo hay que tener para reclamar:

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui debería explicar tres o cuatro cosas que todos venimos diciendo en los últimos años: en primer lugar, que aumentar los cuadros tarifarios no garantiza inversiones, más tarifas no significan más inversiones; en segundo lugar, dijimos que había que modernizar los organismos de control, porque tenemos el mismo ENRE que hace treinta años y no da respuestas; y el tercer tema, que es el más grave... ¿dónde está el Estado? El gobierno no está exigiendo a las empresas, luego de darles el beneficio de la actualización tarifaria, resoluciones, reparaciones o planes de contingencia... nosotros lo estamos haciendo desde la Defensoría del Pueblo, con las herramientas que tenemos, pero nosotros no somos el gobierno. Las inversiones no llegaron, el Estado no tiene el rol de control, y el gobierno no debería ser tan condescendiente con las empresas; la realidad es que el ajuste lo paga la gente; los vecinos pagan las ganancias del ajuste que el Estado no está dispuesto a exigir a las empresas.



Sobre qué le aconseja a quien escucha y tiene un corte de luz:

Debería haber una autoridad competente convocando a las empresas y exigiendo plan de contingencias y multas e indemnizaciones para la gente, pero es no existe ni parece que vaya a existir. Recomendamos comunicarse con las defensorías, y supliremos el rol del Estado nacional de exigir que cumplan con un servicio por el que la gente paga haciendo lo imposible. No hay excusa de que no hay plata porque la pagamos todos los días con las facturas. No hay voluntad de exigirles.