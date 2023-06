"Mi hija entró en esa casa y no salió por sus medios, eso es lo real"

“Todos los días vivo las declaraciones de los Sena, los dichos, las hipótesis, que (su hija) está acá, que está allá, que la descuartizaron, que no la descuartizaron, que la vieron con vida, que no la vieron con vida, que entró, que salió, que no salió…o sea, todos los días es algo nuevo”, señaló Gloria en diálogo con el canal de noticias TN.