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Llevó a la barra de un club para reclamar el cambio de un televisor fallado

De acuerdo a lo informado por fuentes a Infobae, se requirió la presencia de efectivos de la Policía Adicional de la Provincia de Buenos Aires (Polad).

Un reclamo comercial derivó en un episodio de tensión en un reconocido supermercado situado en el shopping Soleil Premium Outlet, en el partido de San Isidro. Todo comenzó cuando un cliente fue a reclamar por la devolución de una televisión defectuosa que había adquirido y no logró obtener el cambio.

Entonces, decidió volver al establecimiento acompañado por un grupo de aproximadamente cinco integrantes de la barra brava de Central Ballester, un club de la Primera C. Ellos ingresaron al local con instrumentos de percusión para exigir la entrega de un nuevo aparato.

El grupo realizó una protesta con bombos y cánticos intimidatorios dentro del sector de atención al cliente, lo cual generó la evacuación espontánea de algunos compradores y la difusión de videos a través de las redes sociales.

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“Queremos cambio, la puta que te parió” y “si no cambiás la tele, qué quilombo se va a armar” son los dos cánticos que se escuchan varias veces en la grabación que se volvió viral. Además, en otro momento, los barras amenazaron con impedir la circulación de la gente, al manifestar: “Por acá no pasa nadie”.

De acuerdo a lo informado por fuentes a Infobae, se requirió la presencia de efectivos de la Policía Adicional de la Provincia de Buenos Aires (Polad), frente a la escalada del conflicto y la interrupción del tránsito interno dentro del comercio.

Su llegada permitió descomprimir la situación dentro del centro comercial. La empresa comercializadora resolvió efectuar el cambio inmediato del televisor solicitado por el comprador para evitar mayores incidentes.

Las fuentes confirmaron que la firma no formalizó denuncias penales por el hecho. Asimismo, las autoridades policiales no efectuaron aprehensiones ni trasladaron a los involucrados a la seccional correspondiente.

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