Un reclamo comercial derivó en un episodio de tensión en un reconocido supermercado situado en el shopping Soleil Premium Outlet, en el partido de San Isidro. Todo comenzó cuando un cliente fue a reclamar por la devolución de una televisión defectuosa que había adquirido y no logró obtener el cambio.
Llevó a la barra de un club para reclamar el cambio de un televisor fallado
De acuerdo a lo informado por fuentes a Infobae, se requirió la presencia de efectivos de la Policía Adicional de la Provincia de Buenos Aires (Polad).