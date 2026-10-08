Llevó a la barra de un club para reclamar el cambio de un televisor fallado

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“Queremos cambio, la puta que te parió” y “si no cambiás la tele, qué quilombo se va a armar” son los dos cánticos que se escuchan varias veces en la grabación que se volvió viral. Además, en otro momento, los barras amenazaron con impedir la circulación de la gente, al manifestar: “Por acá no pasa nadie”.

De acuerdo a lo informado por fuentes a Infobae, se requirió la presencia de efectivos de la Policía Adicional de la Provincia de Buenos Aires (Polad), frente a la escalada del conflicto y la interrupción del tránsito interno dentro del comercio.

Su llegada permitió descomprimir la situación dentro del centro comercial. La empresa comercializadora resolvió efectuar el cambio inmediato del televisor solicitado por el comprador para evitar mayores incidentes.

Las fuentes confirmaron que la firma no formalizó denuncias penales por el hecho. Asimismo, las autoridades policiales no efectuaron aprehensiones ni trasladaron a los involucrados a la seccional correspondiente.