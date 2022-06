La oposición pide investigar presuntos negociados tras los audios de Kulfas

El mensaje en “off the record” que surgió del Ministerio de Producción no solo generó la salida de Matías Kulfas del Ejecutivo, sino que le abrirá al Gobierno un frente inesperado en la Justicia. El texto señala, después de todo, que la licitación del gasoducto Néstor Kirchner habría estado amañada. La oposición presentará una denuncia el lunes por supuestos negociados.