La marcha universitaria terminó con incidentes y cruces entre el Gobierno y la oposición

Hasta el momento, la información disponible no precisaba un balance confirmado de heridos o detenidos por estos enfrentamientos.

El reclamo universitario y la respuesta del Gobierno

La movilización tuvo como eje el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la aplicación de las decisiones judiciales vinculadas con esa norma, la actualización de las becas y la recomposición de los salarios docentes y no docentes. La convocatoria se realizó en paralelo al debate político y presupuestario que atraviesa al sistema universitario público.

Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada.



El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o… pic.twitter.com/qRJcbdcIrh — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) October 15, 2026

Tras los incidentes, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó a los manifestantes que participaron de los disturbios. “Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”, escribió en redes sociales.

La funcionaria también sostuvo que el derecho a manifestarse no habilita a ejercer violencia y advirtió que quienes agredan a efectivos, dañen bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia.

Me mojaron, me escupieron, tiraron tierra, piedras, huevos (me quedé a limpiarlos), intentaron romperme el celular... pero al menos pude hacer este video donde se puede ver a los estudiantes de la marcha esgrimiendo los argumentos que la izquierda internacionalista le metió en la… pic.twitter.com/DUp46TMKOn — Lilia Lemoine (@lilialemoine) October 15, 2026

Los cruces políticos se extendieron a otros dirigentes. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, criticó a la oposición luego de que fracasara la sesión que buscaba tratar el rechazo al DNU 70/2023 y otros temas impulsados por bloques opositores. “Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento”, publicó.

En contraste, el diputado Juan Grabois respaldó la protesta con un mensaje dirigido al Congreso: “Si el Parlamento está en silencio, que grite la calle”.

Por su parte, la diputada libertaria Lilia Lemoine denunció que durante la movilización recibió escupitajos, tierra y huevos, y que algunos manifestantes intentaron romperle el celular. También cuestionó a los participantes y a sectores de la oposición por los episodios registrados.

La jornada dejó así dos escenarios simultáneos: el reclamo de la comunidad universitaria por los recursos y los salarios del sistema público, y los incidentes que derivaron en un nuevo cruce entre el Gobierno y referentes opositores.