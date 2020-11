Expiloto de TC fue detenido por balear a su mujer

Piccinin fue apresado en la clínica Del Sol en la que se internó tras enterarse de la resolución judicial y en las próximas horas será trasladado a la cárcel de Melchor Romero. “Todavía no caigo, me tiembla todo el cuerpo. La verdad que no lo puedo creer, después de años de lucha estoy contenta, es una mezcla de sensaciones, un reconocimiento social que era lo que necesitaba para cerrar esta etapa”, dijo ayer la víctima a Télam.