El mercado laboral argentino registró un nuevo retroceso en la participación de los salarios en la economía. Durante el segundo trimestre de 2026, las remuneraciones de los trabajadores representaron el 42,9% del ingreso generado, frente al 45,4% del mismo período del año anterior, según datos del INDEC.
El trabajo informal y el cuentapropismo ya superan al empleo registrado
Según el INDEC, las remuneraciones representaron el 42,9% del ingreso generado en el segundo trimestre de 2026. En un año se perdieron 101.000 puestos formales y crecieron el trabajo por cuenta propia y el empleo no registrado.