El trabajo informal y el cuentapropismo ya superan al empleo registrado

La suma de estas últimas dos categorías superó a la cantidad de empleos asalariados registrados, en un escenario de transformación de las condiciones laborales.

Entre los sectores con mayor cantidad de puestos no registrados se encuentran el servicio doméstico, el comercio y la construcción. En tanto, el trabajo independiente tiene una fuerte presencia en el comercio y la construcción.

La caída de la participación salarial indica que los trabajadores asalariados reciben una porción menor del ingreso generado por la economía. El dato no mide por sí solo la evolución del poder adquisitivo, pero refleja un cambio en la distribución del ingreso que coincide con la pérdida de empleo formal.