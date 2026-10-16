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El trabajo informal y el cuentapropismo ya superan al empleo registrado

Según el INDEC, las remuneraciones representaron el 42,9% del ingreso generado en el segundo trimestre de 2026. En un año se perdieron 101.000 puestos formales y crecieron el trabajo por cuenta propia y el empleo no registrado.

El mercado laboral argentino registró un nuevo retroceso en la participación de los salarios en la economía. Durante el segundo trimestre de 2026, las remuneraciones de los trabajadores representaron el 42,9% del ingreso generado, frente al 45,4% del mismo período del año anterior, según datos del INDEC.

El deterioro se produjo en paralelo con una caída de 101.000 puestos asalariados registrados en un año. En contrapartida, aumentaron el empleo no registrado y el trabajo por cuenta propia, dos modalidades que ganaron peso dentro del mercado laboral.

De acuerdo con el informe oficial, los puestos asalariados registrados sumaron 10,88 millones, mientras que los no registrados llegaron a 5,6 millones y los trabajadores por cuenta propia alcanzaron los 6,08 millones.

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La suma de estas últimas dos categorías superó a la cantidad de empleos asalariados registrados, en un escenario de transformación de las condiciones laborales.

Entre los sectores con mayor cantidad de puestos no registrados se encuentran el servicio doméstico, el comercio y la construcción. En tanto, el trabajo independiente tiene una fuerte presencia en el comercio y la construcción.

La caída de la participación salarial indica que los trabajadores asalariados reciben una porción menor del ingreso generado por la economía. El dato no mide por sí solo la evolución del poder adquisitivo, pero refleja un cambio en la distribución del ingreso que coincide con la pérdida de empleo formal.

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