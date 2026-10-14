El Gobierno apelará la multa por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario

El monto inicial es bajo en términos fiscales: unos $3 millones por mes. Pero el juez dejó abiertas dos puertas que lo vuelven más pesado: tanto la cifra como la lista de funcionarios alcanzados pueden ampliarse si el incumplimiento continúa.

Ley de Financiamiento Universitario: el conflicto de fondo

La disputa judicial gira en torno al Decreto 759/2025. La semana pasada, el propio Cormick declaró inconstitucional la cláusula de ese decreto que el Ejecutivo usaba para no girar los fondos que establece la ley. La apelación contra las multas abre un segundo frente en el mismo expediente.

La resolución también le da otra dimensión al debate que se abrió ayer en Diputados. En la primera reunión por el Presupuesto 2027, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, presentó un proyecto para instruir al jefe de Gabinete a cumplir la ley y la sentencia judicial, con fondos que saldrían de recortar Obligaciones a cargo del Tesoro. El oficialismo respondió que los diputados no tienen facultades para darle órdenes a la Jefatura.

En la misma reunión, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, atribuyó parte del aumento del gasto social a la “vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario”.