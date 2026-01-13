Controles en Agua Negra: dos detenidos en controles entre Chile y San Juan

El procedimiento fue realizado por detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena, en coordinación con el Servicio de Aduanas y el Ministerio Público, en el marco de los controles reforzados desde la apertura de la temporada del paso, a fines de noviembre.

Desde entonces, la Policía de Investigaciones (PDI) ya contabiliza más de 25 mil controles migratorios en este cruce internacional, utilizado a diario por turistas, transportistas y residentes de San Juan y la Región de Coquimbo.

Dos detenciones en un mismo fin de semana

Según informó el subprefecto Ginés Cofré, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Vicuña, los controles permitieron detectar dos infracciones a la Ley de Armas durante el último fin de semana.

“El trabajo multidisciplinario desarrollado en el Complejo Fronterizo permitió ubicar a un ciudadano argentino, mayor de edad, que pretendía ingresar al territorio nacional con municiones calibre 9 mm, procediendo con su detención”, explicó el funcionario.

En un segundo procedimiento, los detectives detuvieron a un ciudadano chileno que se disponía a salir del país rumbo a la provincia de San Juan, portando una linterna electroshock, un elemento prohibido por la normativa vigente.

“En otro de los controles, un chileno mayor de edad también fue detenido al comprobarse que llevaba hacia Argentina una linterna electroshock, elemento que está prohibido por nuestra legislación”, agregó Cofré.

Controles reforzados mientras el paso siga habilitado

Desde la PDI remarcaron que estos procedimientos forman parte del control migratorio permanente que se desarrolla en el Paso Agua Negra, el cual se mantiene operativo mientras las condiciones climáticas permitan el tránsito internacional por la Ruta 41 Gabriela Mistral, eje clave de vinculación entre Chile y San Juan.

Las autoridades destacaron que la coordinación entre los distintos organismos busca garantizar un cruce seguro y ordenado, especialmente durante la temporada estival, cuando aumenta de manera significativa el flujo vehicular y turístico.

Finalmente, la policía civil reiteró el llamado a respetar la normativa vigente y recordó que el porte, traslado o ingreso de armas, municiones o elementos prohibidos constituye un delito penado por la ley, tanto para quienes ingresan a Chile como para quienes salen del país con destino a la Argentina.