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A horas de la marcha universitaria, la Justicia sancionó a Santilli por $100.000 diarios

El juez Martín Cormick fijó una multa de $100.000 por día contra el jefe de Gabinete por el incumplimiento de una cautelar que ordena actualizar los salarios universitarios y garantizar los fondos para becas. La medida se conoce antes de una nueva marcha federal.

A horas de una nueva Marcha Federal Universitaria, la Justicia volvió a presionar al Gobierno nacional por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick impuso este miércoles una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al considerar que persiste el incumplimiento de una medida cautelar que ordena actualizar los salarios docentes y no docentes y garantizar los fondos para becas estudiantiles.

La sanción se aplicará por cada día de demora y, según advirtió el magistrado, tanto el monto como los funcionarios alcanzados podrían modificarse. La decisión llegó después de dos intimaciones previas al Estado nacional para que cumpliera con la resolución judicial.

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El planteo fue impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que sostuvo que el Gobierno continúa sin acatar la cautelar, confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026.

La Ley de Financiamiento Universitario establece una recomposición salarial para el personal docente y no docente de las universidades públicas, con el objetivo de reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025.

Según la interpretación expuesta en el expediente, esa actualización representa un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.

La normativa también contempla actualizaciones mensuales de las remuneraciones según la inflación y la recomposición de las becas estudiantiles.

Cormick ya había intimado al Estado a cumplir con la medida dentro de un plazo de cinco días, que venció el 22 de septiembre. Tras una nueva prórroga, la parte demandante sostuvo que los pagos seguían sin registrarse y pidió que se aplicaran multas diarias y progresivas.

La defensa del Gobierno nacional

El Gobierno apeló la decisión judicial y cuestionó que se le exijan pagos sin que, a su entender, estén determinados con precisión los montos adeudados ni el alcance concreto de las obligaciones. También solicitó que la apelación tuviera efecto suspensivo, pero el juez rechazó ese planteo.

Como parte de su defensa, la administración nacional aseguró que desde diciembre de 2023 otorgó aumentos en las partidas destinadas a los salarios universitarios. Según sus cálculos, con el incremento del 21,33% dispuesto en junio de 2026, la suba acumulada alcanzó el 226,80%.

Además, señaló que convocó a una paritaria trimestral y que propuso una recomposición del 3% para septiembre, complementaria de otro aumento del 3% acordado en junio, con impacto en los haberes de octubre.

El Ejecutivo también cuestionó el cálculo que llevaría a exigir una actualización salarial acumulada del 312,19% entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Argumentó que ese criterio no está contemplado en el Presupuesto 2026 y que no existen partidas aprobadas por el Congreso para afrontar una suba de esa magnitud.

La multa se conoció en la previa de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves en reclamo por el cumplimiento de la ley y el financiamiento de las casas de estudio.

Mientras el expediente principal continúa bajo análisis de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, la cautelar permanece vigente. Con la sanción económica contra Santilli, la Justicia busca que el Gobierno avance en el cumplimiento de las obligaciones fijadas en materia de salarios y becas universitarias.

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