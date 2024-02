Hola Susana

Uno ya está ducho con lidiar con la política de entrecasa, pero una entrevista no se le niega a nadie. Vamos a los bifes. Uno no pretende que Susy se transforme en Isabelita. Cuidado con derrapar, me estoy refiriendo a su colega Madrileña Díaz Ayuso. No desayuné nada raro, ya sabemos que por nuestros pagos no contamos ni con la mosca, ni con el poder político, ni somos el ombligo del país, pero coinciden en algo, ambas son antiperonistas.

Hay un punto de partida y es que nuestra Alcaldesa ha sido elegida para plantear algo nuevo en la administración de nuestra Ciudad Capital. El capitalino y el que no lo es, pero es su casa durante varios días de la semana, ya sabe que solo con cambiar el logo municipal no se marca la diferencia. Y la verdad es que no estamos en condiciones de andar gastando en caramelos de madera cada cuatro años.