Hizo un contrato para regular el uso del celular de su hija

Además, el juez pone límites también para los momentos del día en los que la niña podrá utilizarlo. "Su uso se limitará a las horas acordadas", señala el texto.

"No puedes reenviar a otros amigos mensajes que te lleguen y que sean ofensivos para otros niños o de mal gusto o que se vea a gente siendo lastimada, siempre y en todo caso si recibes algunos de estos mensajes tienes que decírnoslo", añade el contrato.

Entre las normas de uso destacan: el móvil no se lleva al colegio, no se utiliza en la mesa mientras se desayuna, come o cena y, además, el teléfono queda fuera de la habitación por la noche, ya que "para despertarse" puede usar "un despertador". Normas para el móvil y para cualquier otro dispositivo electrónico de la casa.

Si la niña no cumple estas normas se queda sin teléfono de forma "temporal". "La reiteración en el incumplimiento supondrá la pérdida definitiva del teléfono", concluye el contrato.