Habló Zárate: "La verdad la sé yo sólo y me la voy a guardar para mí"

Mauro Zárate, uno de los principales refuerzos de Boca en este mercado de pases , dijo que jugar en el Xeneize "es un desafío que me toca en un momento lindo de mi carrera con una madurez perfecta, que quiero aprovechar al máximo".

A su vez el atacante, en diálogo con el mendocino Leandro Aguilera para "No todo pasa" (programa que se emite por TyC Sports) declaró que ir a Boca es "una oportunidad que quería aprovechar" y se mostró confiado en poder ayudar a que su nuevo club siga consagrándose en los campeonatos.

"No me esperaba un grupo tan sano, tan lindo, de buena gente", dijo el ex Vélez sobre sus compañeros. "Se hizo fácil entrar y se disfruta mucho el día a día".

Con respecto al trato recibido al anunciar su traspaso, Zárate denunció: "La verdad la sé yo solo y me la voy a guardar para mí. Estoy muy tranquilo con lo que hice y pienso solo en mi carrera. Me ensuciaron un montón, pero todo vuelve".





