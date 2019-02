Graciela Alfano lloró en la mesa de Mirtha Legrand al contar el episodio de abuso que sufrió de niña

"La noche de Mirtha Legrand", El Trece, al confesar que fue víctima de un abuso cuando tenía apenas cuatro años. Graciela Alfano conmovió a todos en la mesa de, al confesar que fue víctima de un abuso cuando tenía apenas cuatro años.





La actriz terminó conmocionando a todos al relatar la dura historia de abuso que sufrió entre los 4 y 7 años, fuerte experiencia que había confesado hace unas semanas.





"Fui víctima de abuso entre los 4 y los 7 años. De un vecino pegado a mi casa, que encima me iba a buscar al jardín de infantes", comenzó relatando Alfano.





"Tengo recuerdos tremendos", agregó la actriz, quién además admitió que se mantuvo callada en los primeros años, pero que luego de más grande pudo contárselo a su familia, aunque su madre no le creyó en un principio.





"Cuando iba la colegio yo tocaba a otras nenas de la misma forma en la que me tocaban a mí. Me sentía con vergüenza y diferente, no podía entender", remarcó.

Luego, cuando Legrand le preguntó si el hombre la había violado, Alfano aclaró: "El hombre era impotente por fortuna porque sino no se como me hubiese lastimado. Pero la lastimadura fue psicológica".