Gladys "La Bomba" Tucumana sigue mostrando su figura sin filtros

Hace unos días, Gladys "La Bomba" Tucumana dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y se refirió a si se animaría a realizar una producción de fotos hot para la revista Playboy.





"Me encantaría hacer una producción para Playboy bien cuidada porque soy grande pero me animo totalmente a mis 52 años, pero me tienen que pagar muy bien. Estoy bien así como estoy", expresó la cantante tropical.





Y agregó sobre la foto que circuló en traje de baño y luciendo su figura al sol: "Esa foto me la sacó una amiga del celular, nunca pensé que iba a tener esa repercusión. Sí me han ofrecido para hacer fotos en revista Paparazzi pero no pude estos días".

Carlos Paz. Subió otras fotos a Lo cierto es que la rubia ahora sigue mostrando sus curvas al sol desde. Subió otras fotos a Instagram mostrando su cuerpo al natural y sin Photoshop.





