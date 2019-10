Gira cancelada: Del Potro cambió de planes y postergó su regreso a las canchas

Juan Martín Del Potro anunció hoy lo que se preveía: que no regresará al circuito la semana próxima en el torneo de Estocolmo, luego de cuatro meses de ausencia por lesión, y que tampoco lo hará en Viena el 21 de octubre, tras haberse entrenado un puñado de días sin demasiada exigencia en el Real Tenis Club Barcelona.



"Me siento muy bien, pero debo realizar una nueva consulta con los médicos", comentó esta mañana Del Potro a Télam mientras se retiraba de las instalaciones del club catalán que alberga cada año el tradicional Conde de Godó, acompañado por su novia, la modelo Sofía "Jujuy" Jiménez.



En ese contexto, el tandilense completó por la mañana una rutina que incluyó ejercicios en el gimnasio y suaves peloteos en una cancha de polvo de ladrillo, sin la exigencia que requiere una preparación para el alto nivel que demanda un torneo como el de Estocolmo, que se jugará desde el lunes, sobre carpeta sintética y con rivales de fuste como Fabio Fognini, Denis Shapovalov y Lucas Pouille, entre otros.



El tandilense, de 31 años y relegado al puesto 103 del ranking mundial de la ATP debido a su inactividad, se marchó a la Clínica Mapfre donde fue revisado en la rótula derecha que se lastimó hace casi cuatro meses, por el cuerpo médico supervisado por el doctor Angel Ruiz Cotorro.



Si bien su evolución post quirúrgica fue buena, no está aún en condiciones de volver al circuito, expresó la Clínica Mapfre en un comunicado.



No obstante y pese a que el tenista deseaba jugar en Estocolmo, un torneo que ganó dos veces, en las ediciones de 2016 y 2017, la recomendación de los médicos fue "no forzar la rodilla derecha en la competición de octubre y continuar con el plan de rehabilitación sugerido".



De manera que según le confió a Télam una fuente muy cercana al tenista, luego de la cancelación de su regreso en Estocolmo y de bajarse también del ATP de Viena, regresará a la Argentina y se preparará para la exhibición que brindará con Roger Federer el 20 de noviembre en el estadio Mary Terán de Weiss, en Villa Soldati.



El campeón del US Open 2009 y de la Copa Davis en 2016 se encuentra en Barcelona desde la semana pasada debido a que fue a constatar el estado de su rótula derecha, operada el 22 de junio pasado en la clínica Creu Blanca de la ciudad condal por los doctores Jaume Vilaró y Angel Ruiz Cotorro.



El tandilense se mantiene inactivo desde el 19 de junio pasado cuando sufrió una caída durante el partido en el que venció al canadiense Denis Shapovalov por la primera ronda del abierto de Queen's y en el siguiente compromiso no pudo ni siquiera presentarse ante el español Feliciano López porque se había fracturado la rótula.



"No tengo mucho tiempo para prepararme", deslizó por lo bajo Del Potro esta mañana, al retirarse del club catalán, dejando instalada una sensación respecto sus próximos pasos que se concretó un puñado de horas más tarde cuando confirmó que no regresará al circuito este mes, a través de su equipo de prensa.



El tandilense, acompañado en Barcelona por su novia y el kinesiólogo Diego Rodríguez, sin el entrenador Sebastián Prieto, no había dado indicios de encontrarse apto para retornar a competir en el alto nivel y por esa razón eligió retrasar su reaparición que se producirá en la Argentina y ante Federer, el tenista considerado como el mejor de todos los tiempos.