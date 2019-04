Gianinna Maradona habló de la relación con su padre

Diego Maradona saludó a Dalma por su cumpleaños y la frase que puso en las redes sociales no hizo más que destapar otra olla de escándalos. Aquí el posteo:





Desde entonces, la interna familiar volvió a los medios de comunicación y hoy Gianinna Maradona, una de las hijas del astro del fútbol, estaba mirando "Intrusos" y le pidió a Jorge Rial salir al aire.





Cuando Jorge le preguntó si había estado al lado de su papá a principio de año cuando estuvo en la Argentina, ella confirmó el acercamiento y descartó el mito de por qué no fue a los bautismos de su hermano Diego Fernando y de su sobrino Diego Matías: "Es verdad... estuve muy cerca de mi papá. Le preparaba comida especial todo. Sobre el bautismo de Diego Fernando fue en Ezeiza, mi papá no fue... pero el bautismo de Diego Matías (hijo de Diego Maradona Jr.) lo hicieron en Nordelta, me avisó Júnior un rato antes, yo preferí no ir. Prefiero estar en todos los días y no en la foto familiar. Lo acompaño de otro lugar", sostuvo.





Y agregó: "En su momento lo hablé con Verónica Ojeda. Me gusta preservar algunas cosas. No me gusta la exposición. Y a mi papá los juzgan mucho por eso. Tiene tantos hijos que nosotros lo vamos a juzgar el día de mañana como papá. No hace falta que se lo juzgue en los medios. Tanta gente habla de nosotras como que sentimos que nos vamos a quedar sin plata. No me conocen ni un poco para opinar sobre mí. Me ves en la tele desde que nací".





Sobre el final habló de su vida y de cómo cuida a su hijo para mantenerlo al tanto de lo que pasa y para que tenga herramientas para defenderse. "Pero no tienen ni idea lo que yo pienso, lo que me pasa, lo que opino. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo uno habla de los demás para ponerse en lugar de otro. Yo me puedo defender sola como lo hago desde los 5 años, pero va más allá... Yo tengo un hijo de 10 años, si bien el no lo ve pero mi papá está todo el día criticando a mi mamá. Yo decido no mentirle ni ocultar nada. Pero es un proceso muy difícil tener que explicar lo que va pasando. No quiero que le digan algo como me pasaba de chica a mí. Yo me quedaba regulando y no sabía de lo que hablaban. Hoy le doy otras herramientas para que pueda defenderse mejor que yo cuando era chica", finalizó.