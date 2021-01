Gastronómicos sanjuaninos amenazan con no cerrar los bares

Rubén Miodosqui, vicepresidente de la entidad, habló con este diario y amenazó con no acatar la medida que en un principio, San Juan se sumaría y sería parte del toque de queda sanitario. “San Juan no es Buenos Aires y hoy escuchamos a los colegas y el 90% que forma parte de la Cámara está de acuerdo con no respetar la medida nacional”, añadió el propietario de un bar sanjuanino.

El empresario aseguró que ya evalúan medidas de fuerza como el corte de calles en las puertas de los bares. “Hay mucho malestar. Que nos cierren a las 23 es directamente fundirnos”, agregó Miodosqui en una entrevista telefónica.

Algunas de las medidas ante la desobediencia de la norma

En San Juan, si el decreto lo dice y el no acatamiento de la norma implica una infracción al artículo 205 del Código Penal, sucederá lo mismo que en fase 1. Actuará Flagrancia con detenciones y procesos judiciales exprés, es decir, juicios breves en cuestión de horas. Con condenas en suspenso, efectivas o con probation de acuerdo al caso. También, la Policía estará en condiciones de aplicar multas y podrá radiar vehículos.

La intención es terminar con las aglomeraciones nocturnas, que se producen por fiestas clandestinas y encuentros sociales no permitidos, entre jóvenes. Esta situación, que tiene una base en los informes de las provincias, que fueron elevados al gobierno nacional, podría agravar el estado sanitario, acrecentar el número de muertes y provocar colapso en hospitales públicos y privados.