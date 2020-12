Flor Vigna, y su relación "sin pactos" con Nico Occhiato

Además, dio detalles de su actual relación y sus sentimientos. “A nosotros al ser tan buen equipo juntos nos costó hacer cosas por separados. Hoy en día somos dos pibes que sabemos vivir para nosotros, no es 'ay, no te tengo, me falta la vida'. Pero lo amo muchísimo, me hace bien y la etiqueta se ganará sola con el tiempo”, sostuvo.

Sin embargo, alertó de que no se trata de una relación poliamorosa. “La nuestra no es una libertad loca y amor por el solterismo sino es 'che, bueno, sabemos que trabajamos en este medio, que todos nos van a preguntar y que no nos importe’”, señaló.

Vigna reveló que su relación no llegó a buen puerto cuando pensaron en lo que decían los demás. “Simplemente nos vemos y tratamos de no pensar. Nos fue mal pensando. Pensamos mucho por los demás, entonces ya está, que los demás sean los demás… Si no les gusta, jódanse”.