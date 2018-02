Ocho partidos del Federal C: la fecha 3 comienza a definir los favoritos copy

federalc.jpg

La tercera fecha del Federal C comenzará con las definiciones de los equipos que se perfilan para clasificarse a la siguiente instancia.La mayor atracción estará en El Bermejo por la zona 2, donde Boca recibirá a Andes Talleres. Ambos equipos tiene puntaje perfecto y son grandes favoritos para pasar de ronda.Se disputará, desde las 18, con el arbitraje de Sebastián Márquez, de la Liga Mendocina.También habrá un choque interesante en la zona 5, donde se medirán los dos líderes. En cancha de Rincón del Atuel en San Rafael, el local tendrá la visita de Chilecito de San Carlos. Ambos están primeros con cuatro puntos.En el resto de los partidos para algunos será vital conseguir una victoria. En la zona 1, es una de las últimas posibilidades para Centenario de Santa Rosa, que jugará como visitante contra La Colonia de Junín.En el Valle de Uco, el puntero de la zona 5, Sportivo Furlotti, de Agrelo, intentará continuar en lo más alto cuando reciba a Cordón del Plata, de Tupungato, que no tiene puntos y se juega las últimas fichas.El interzonal de la fecha lo disputarán Independiente El Peral de Tupungato y Tunuyán Sport Club. En la zona 4 Sarmiento de Tunuyán visitará a Pareditas de San Carlos.En el Sur, Villa Atuel de San Rafael y Ferro de Alvear tratarán de ganar para sumar su primer triunfo y en el interzonal, Luminares de Alvear recibirá a Deportivo Argentino de San Rafael con el mismo objetivo para seguir con chances de clasificación.En uno de los partidos válidos por el interzonal del torneo Federal C, Fundación Amigos por el Deporte metió su primer triunfo, al golear por 4 a 0 a El Ñango de San Martín, en la cancha de Montecaseros.A los 4 minutos de juego se adelantó en el marcador FADEP, con una buena definición del delantero Jesús Baldaccini frente a Diego Jofré.Fundación Amigos intentó ser audaz y desde el inicio el equipo que conduce Miguel Nievas tuvo una propuesta muy ofensiva, con la buena actuación de Gonzalo Burgoa, quien fue el conductor y de sus pies se vio lo mejor del conjunto local.Baldaccini contó con otras dos ocasiones claras, pero falló en la definición.El Ñango también tuvo algunas situaciones para empatar el juego, pero se encontró con la figura del arquero Diego Narváez.En el complemento llegaron más goles de Fundación Amigos. Apareció de nuevo el goleador Baldaccini y después Rosales y Redondo decretaron la goleada del equipo local, que logró la primera victoria en el torneo y sueña con la clasificación.