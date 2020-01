Fabián Cubero le hizo un reclamo millonario a Nicole

Nicole Neumann viajó a Miami para recibir el Año Nuevo con sus tres hijas. Era una aventura que se debían hace tiempo y tuvo que esforzarse mucho para lograrlo. Fabián Cubero le firmó el permiso para que las nenas salieran del país pero luego la sorprendió con una demanda millonaria.





Según explicó la modelo en las redes sociales, el exfutbolista le reclama 2 millones de pesos. "Creo que quiere salvarse el año laboral o no parar hasta verme en la calle tirada. No sé bien cuál de las dos todavía", comentó indignada.





La rubia también agregó que está shockeada, pero que no quiere amargarse porque desea disfrutar de este viaje con sus nenas: "Después de la feria judicial veré cómo sigue eso. Qué lástima que dos padres tengan deseos tan diferentes compartiendo tres hijas. ¿Quién es el que no tiene paz? ¿Quién es el que no para de ver cómo 'joder' al otro? A los hechos me remito".





El mayor deseo de Neumann para este 2020 era llegar a una tregua con su exmarido. Al menos así lo dejó entrever en una nota con la revista Hola! de esta semana, donde reconoce que si todavía no se dio es porque una de las partes "no pudo asumir la separación".





"Por supuesto que a mí me dolió desarmar nuestro proyecto de familia. Sentí mucha culpa antes, durante y después, pero lo cierto es que ni yo iba a ser feliz con esa persona, ni esa persona iba a ser feliz conmigo", precisó.