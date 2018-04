Está para la celeste y blanca: Armani no tiene nacionalidad colombiana

¿Armani tiene que ser el arque...

El arquero argentino de River Plate , Franco Armani no completó la documentación requerida para nacionalizarse como colombiano, según indicaron fuentes de la Cancillería consultadas por el diario "El Tiempo", de Bogotá., dijo una fuente de la Cancillería al diario colombiano.De igual forma, la Cancillería indicó que la solicitud de nacionalización de Armani se hizo a finales del año pasado y desde entonces el proceso no sufrió modificaciones ni novedades.La prensa local apuntó que si el argentino presenta la solicitud completa en los próximos días, el trámite podría ser agilizado y obtendría su nacionalidad colombiana a tiempo para que su compatriota, el técnico Néstor Pekerman, lo convoque al Mundial de Rusia 2018 como integrante del terceto de arqueros "cafeteros".El arquero titular del seleccionado colombiano es David Ospina, que coincidentemente inició su carrera en Atlético Nacional, de Medellín, donde actuó hasta 2008, en tanto Armani llegó a ese club dos años después.Ospina, que juega muy poco en el Arsenal inglés, confió este lunes que no quiere al argentino entre los arqueros de la selección de Colombia, "porque es mejor darles oportunidades a los que son oriundos de este país", al tiempo que calificó al guardavallas nacido en la ciudad santafesina de Casilda, igual que el técnico del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli , que también podría convocarlo, como "un buen arquero".