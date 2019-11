Zulma Faiad contó que se hizo un aborto a los 48 años

Zulma Faiad dio una entrevista radial y sorprendió a todos con una revelación de su pasado. Contó que se practicó un aborto cuando tenía 48 años y explicó los motivos que la impulsaron a tomar esa decisión.





Su secreto salió a la luz luego de que le preguntaran "qué hubiese hecho si quedaba embarazada sin una pareja estable". "Yo me he sacado un hijo, porque la crueldad que pasé, porque él (la persona con la que salía en aquel entonces) no lo quería, no pude soportarlo", disparó en diálogo con Ulises Jaitt en su programa.





La actriz reveló que cuando decidió interrumpir la gestación tenía 48 años. "Yo ya estaba grande. Ese niño quería un padre, y yo lo quería con ese padre. Mis otros hijos ya eran grandes y yo sola criando un hijo, no. Tuve papás separados y es horrible", explicó conmovida.





"La Lechuguita", como le dicen en el mundo artístico, comentó que está soltera desde hace una década: "Cuando me separé decidí que sea el último amor de mi vida, porque si no tengo un compañero incondicional no puedo soportar la soledad de dos en pareja. Soy demasiado romántica. Reconozco que no es fácil estar a mi lado, porque soy inteligente e intensa".





Faiad también reconoció que está atravesando una profunda depresión. "Estuve pasando por problemas familiares. Perdí la alegría porque sucedieron pérdidas que para mí fueron muy importantes. La muerte me impacta y los duelos son largos. Murieron mi mamá y mi papá. Estuve cuatro años con ataques de pánico", se sinceró.





Por último, y después de haber contado su experiencia, Zulma afirmó que está a favor de la despenalización del aborto, y que se suma a la "ola verde" para que el proyecto se convierta en ley.