Zulemita Menem sobre la salud de Máximo: "No tenemos idea de lo que está pasando"

Durante la tarde del miércoles se dio a conocer que Máximo Menem, hijo de Cecilia Bolocco y del ex mandatario Carlos Menem, se encuentra internado en la Clínica las Condes (Chile) a la espera de un diagnóstico.





El adolescente de 14 años habría ingresado al recinto hospitalario a raíz de fuertes dolores de cabeza que estaría sufriendo desde hace un tiempo, según confirmaron familiares cercanos al portal chileno Publimetro.





Fue por esta razón que el menor quedó internado en la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos según reveló más tarde el parte médico entregado por la Clínica.





En junio recién pasado, Máximo reveló que no veía a su padre desde fines de 2016. Aquella vez fue su primer encuentro con los medios de comunicación, en donde no dudó en ratificar que no le hace falta su familia argentina.





El acecho de la prensa fue realizado por un par de publicaciones que subió a su cuenta de Instagram a mediados de mayo, en donde culpaba directamente a su hermanastra Zulemita de no dejarlo ver a su papá.





A pesar de esta "mala onda" entre los hermanos Menem, fue esta última quien se refirió a la supuesta enfermedad de su medio hermano con Cadena 3.

menem 1







De acuerdo a lo declarado por Zulemita nadie desde Argentina se ha podido comunicar con Bolocco. "No tenemos idea de lo que está pasando. Yo intenté llamar a la clínica tres veces y no me dan información... Estamos muy preocupados, ojalá que no sea grave", dijo.





"Estoy tratando de comunicarme con la mamá (Cecilia Bolocco) y no podemos", afirmó. afirmó.





"Mi papá estuvo hasta tarde en el recinto (del Congreso, por el debate del Presupuesto); trataron de hablar con la mamá. Atendió muy tarde, como a las 10 de la noche, 11, y dijo que Máximo estaba dormido y no dio información sobre lo que estaba pasando. Lamentablemente, es lo único que te puedo decir", agregó.





Ahora, queda esperar un nuevo parte médico en donde se prevee se conozca el diagnóstico del menor que cumplirá 15 años este lunes.