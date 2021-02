Yanina Latorre sigue en Miami y tiene miedo de no poder volver al país

"Un amigo está varado en el aeropuerto hace tres días", contó la panelista en Instagram. "Hoy es un día horroroso, llueve, hay viento, me levanté muy temprano, conseguí pasajes pero, cuando vaya a subir al avión, ya sé que hay gente muy varada. Un amigo mío está desde hace tres días intentado subir al avión y no puede. Yo tengo pasaje para el miércoles, hoy me hisopé y grabé el hisopado, por lo que me putearon. A ver si todavía no viajaba por el hisopado”, contó.