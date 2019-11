Yanina Latorre se enojó con Pampita y estalló

El mundo del espectáculo puede ser cruel y despiadado y, obviamente, hay que tener mucho carácter para sobrevivir en él, esto es algo que saben muy bien las mujeres que trabajan en cine, teatro y televisión, acostumbradas a tener que lidiar con cuestiones complejas, algo que sintetizó, de manera magistral, la gran Carmen Barbieri al decir, con toda sinceridad, "no hay amigos en este ambiente".

"El otro día yo dije acá que Pampita facturaba más cuando estaba en pareja; ella no me vio pero todas sus amigas, Puli, Chuli, Pili, Mili, le fueron con el cuento mal contado, y ayer agarraron la palabra y yo, que también no tengo nada que hacer y veo todos los programas de la tarde, vi la partecita donde Pampita me contestaba", remarcó la mujer de Diego, entrando en calor, y luego duplicó la apuesta.