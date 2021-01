Yanina Latorre se defendió de las críticas tras vacunar a su madre en Miami

Y remarcó: "Cualquier persona en suelo estadounidense, que tenga más de 65 y tenga un ID, que puede ser documento o pasaporte, se vacuna. Yo no hice nada ilegal".

"Esto debe ser un resentido, como pasa en Argentina con la gente de Paraguay, Bolivia o Perú que se va a operar, y la gente se queja de que cualquier persona se pueda atender en un hospital o ir a la Universidad Pública. Lo veo como un tema de resentimiento", apuntó contra los medios sobre las críticas que recibió.

Y finalizó: "Hice esto porque es legal, como lo hizo Ana Rosenfeld, que es abogada y no es tonta. Rosenfeld me llamó para ver si estaba preocupada por algo y me dijo como abogada que es legal. Esto es primer mundo, acá te respetan. El turno sí es difícil, estuve 5 horas en la computadora para conseguirlo. No tengo ningún contacto, fue una amiga mía que vive acá y me dio el consejo. Una amiga me pasó el dato, no tengo contacto".