Yanina Latorre quedó indignada tras el regalo que le hizo Diego

Según contó en unas de sus historias, Diego siempre aprovecha los viajes para hacer compras. "Logré venir al shopping... ¿Quién se compra? Él", expresó la panelista, indignada con la situación y agregó: "Estoy esperando que se pruebe 80 trajes en Hugo Boss".

A los pocos minutos, Yanina Latorre reposteó un video de su marido mostrando las bolsas con los trajes que se compró.

"A Yanina todavía no le compré nada... Bueno, alguna pequeña cosita le compré", dice Diego en la grabación. "Sí, dos bombachas", agrega Yanina. "¡Dos bombachas... y en Miami!", exclama el ex futbolista. "Tres empandas...", remata la rubia, que no podía creer haberlo esperado tanto para irse prácticamente con las manos vacías.