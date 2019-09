No es la primera vez que Yanina se refiere a Pamela. "El programa de Pamela es más malo y deprimente que nunca. Qué miedo esta chica, Pamela David, conduciendo. ¡Qué papelón con Urtubey! No sabe preguntar, no tiene timing y no sabe explicar nada. Como diría Rial, 'país generoso' ¿Por qué conduce un programa de actualidad si no está informada?", fueron algunos de sus mensajes.





Fuente: Caras