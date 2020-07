Yanina Latorre furiosa se despachó con todo

No faltaron malas palabras ni agravios de parte de Yanina Latorre a sus colegas Mariana Calabró y Diego Leuco tras escuchar que ponían en duda el salto de Lucas Spadafora de las redes a acompañar a su hija Lola en el “Cantando”.

“Mariana Calabró y la pu… que la parió”, comenzó diciendo Yanina hecha una furia sobre la columna de Calabró en el ciclo de Jorge Lanata por radio Mitre. La rubia contaba que la hija del fallecido humorista Juan Carlos estaba haciendo la lista de los que formarán parte del nuevo reality de la productora de Marcelo Tinelli.

“Hoy no estaba Lanata estaba Leuco (Diego) que no sé porque ver... antes me quería y ahora me odia”, dijo sobre el periodista que estaba en la mesa. “La pelo… de Mariana Calabró, porque lo único que le puede decir es que es una pel…”, dijo al indicar que la periodista mencionó a Lucas Spadafora que decía que “los chicos de redes deben quedarse en las redes y la gente de tele es la gente de tele”.

“Mariana Calabró a ver Google: Lucas no es porque cante con Lola. no es un chico de redes nada más, tiene 19 años y es actor, cantante y bailarín”, dijo. Luego se sumó Lizardo Ponce al vivo y Yanina le dijo que la conductora lo trataba de “su chiquito”: “Tu chiquito un caraj… Es mi chiquito, no te da ni bola”, agregó enojada.

“Pedazo de pelo… que ´parte no entendiste que la gente empieza en la tele no importa de dónde viene”, dijo y volvió a enumerar las calidades del próximo coequiper de su hija y le dijo volvió a pedir que lo googlee.

“Si no te dan la oportunidad de entrar a la tele ¿Cómo carajo entrás? Yo entiendo que ella un día con sus tetitas prominentes entró en la tele a trabajar al igual que yo y salí del Twitter”, reflexionó echa una furia.

“Lo bardeó a Lucas, estoy indignada: le voy a prender fuego la casa”, volvió a apuntar Yanina violentamente contra Calabró.

Como si fuera poco, también tuvo palabras descalificante para Diego Leuco: “... inútil, que es el hijo del padre que también es periodista, dijo: ´ay a Lola Latorre la llaman por la madre. Porque si está Lola va la madre un hace quilombo´. Lola hizo un “Bailando” entero decime un quilombo que yo haya hecho ahí, Me dejé forrear todo el año: Tinelli me trato de pelo… y yo muda”.